LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Langensalza (ots) - Am Donnerstag versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße im Ortsteil Wiegleben zu entwenden. Die Unbekannten machten sich gegen 3.45 Uhr gewaltsam an dem Automaten zu schaffen und verursachten hierbei Sachschaden. Dabei scheiterten die Diebe jedoch. Sie erlangten weder Zigaretten noch Bargeld, aber verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Bisherigen ...

