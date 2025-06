Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Nordthüringen (ots)

Am Donnerstag waren in Nordthüringen wieder Telefonbetrüger unterwegs. Die Betrüger gaben in ihren Anrufen vor, dass Angehörige der angerufenen Personen einen schweren oder sogar tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten. Um eine vermeintlich drohende Haft zu vermeiden, forderten sie eine Kaution. In den bekannten Fällen konnten die Betrüger jedoch keinen Erfolg erzielen, da die Opfer das Gespräch beendeten und Anzeige erstatteten. Es kam also zu keinen finanziellen Schäden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Schockanrufen, bei denen die Täter gezielt Ängste ausnutzen, um an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen, indem sie eine Notlage vortäuschen.

Es wird empfohlen, derartige Telefonate sofort zu beenden und keinesfalls auf Geldforderungen einzugehen. Die Polizei und Staatsanwaltschaft verlangen in Deutschland niemals eine Kaution. Wenn Sie unsicher sind, sprechen Sie mit Ihren Angehörigen persönlich oder rufen Sie diese über bekannte Nummern an. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Ihre örtliche Polizeidienststelle wenden.

