Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sondershausen (ots)

Ein 69-jähiger Autofahrer befuhr am Mittwoch, gegen 13.20 Uhr, die Dekan-Johnson-Straße in Sondershausen. Als er nach rechts auf die Martin-Andersen-Nexö-Straße in Richtung Innenstadt abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Motorrad, welches die M.-Andersen-Nexö-Straße aus Richtung Berka kommend in Richtung Innenstadt befuhr. Die Motorradfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 25-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Straße war bis kurz vor 14.30 Uhr voll gesperrt.

