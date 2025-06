Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei stoppt alkoholisierte Verkehrsteilnehmer im Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Gleich drei Verkehrsteilnehmer, die alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahmen, erwischte die Polizei im Eichsfeld. Bei den Fahrzeugführern wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der bei den Kontrollierten einen Wert von mehr als ein Promille ergab. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten die Polizeibeamten am Mittwoch, gegen 21 Uhr, eine Autofahrerin in Uder. Bereits etwa eine Stunde später wurde der Fahrer eines Pedelecs in Rengelrode kontrolliert. Dieser hatte einen Atemalkoholwert von beinahe zwei Promille. In den frühen Donnerstagmorgenstunden erwischten die Beamten dann einen Pkw-Fahrer in Beuren. Bei allen drei Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung der Konzentration an Alkohol im Blut angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Führerscheine sichergestellt. Den Pedelec-Fahrer erwartet zusätzlich zu dem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts bezüglich eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

