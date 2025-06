LPI-NDH: Unbekannter wirft Keramik - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Mittwoch in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge befuhren zwei Fahrzeuge die Straße in Richtung Stadtausgang. Aus bislang ungeklärter Ursachen kam es zu einem Auffahrunfall, nachdem das vorausfahrende Auto verkehrsbedingt zum Halten kam. In Folge der Kollision verletzte sich ein Kind, welches in dem auffahrenden ...

mehr