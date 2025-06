Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Buntmetalldiebstahl

Mühlhausen (ots)

Auf eine Kirche in der St. Nikolai Straße hatten es Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 18 Uhr und 06.30 Uhr abgesehen. Der oder die Täter begaben sich ersten Ermittlungen zu Folge auf das Baugerüst der Kirche und durchtrennten Kupfer - und Stromkabel. Mit den Kabeln von mittleren dreistelligen Geldwert entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Personen die den Tathergang oder Personen die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0154785

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell