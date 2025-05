Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Auffahrunfall auf B 51 - Syke, Polizei sucht Zeugin ---

Diepholz (ots)

Bassum - Auffahrunfall auf B 51

Am Montagnachmittag wurde bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße (B 51) eine 33-jährige Fahrerin eines Pkw leicht verletzt. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer musste in Höhe Kätinger Heide aufgrund der Verkehrslage abbremsen. Die nachfolgende 33-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Dabei verletzte sie sich und der Rettungsdienst versorgte sie. An ihrem Pkw entstand Totalschaden, der musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 11000 Euro. Der Verkehr musste für die Zeit der Unfallaufnahme wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Syke - Polizei sucht Zeugen

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Verden sucht die Polizei Syke nach Zeugen eines Diebstahls von Tabakwaren am Famila Markt am 18.02.2025 in Syke, Zum Hachepark.

Bei dem Diebstahl gegen 20.50 Uhr beobachtete eine noch unbekannte Zeugin einen Mann dabei, wie er eine Abtrennung zur Ladefläche des Marktes öffnete und mehrere Kisten mit Zigarettenstangen entwendete. Die Polizei konnte den 34-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Die Ermittler bitten Zeugen, insbesondere eine Frau die den Diebstahl beobachtet hat, sich unter Tel. 04242 / 9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell