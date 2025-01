Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub am Alter Markt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern in den späten Abendstunden (30.01.2025, gegen 23:00 Uhr) versuchten zwei Unbekannte einen 45-Jährigen in Barmen auszurauben. Der Mann befand sich an der Bushaltestelle Alter Markt, als er von zwei unbekannten Tätern angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Der 45-Jährige äußerte Nichtraucher zu sein und drehte sich von den Männern weg. Unmittelbar danach spürte er einen Schmerz im Bereich seines Gesäßes. Die Unbekannten flohen ohne Beute zu Fuß in Richtung Wupperfeld. Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Täter ist circa 1,60 m groß und von dünner Statur. Der andere Täter ist circa 1,85 m groß, trägt einen Bart und ist von kräftiger Statur. Zur Tatzeit waren beide Männer dunkel gekleidet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

