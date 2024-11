Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch durch Nachbarn gemeldet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Zur Nachmittagszeit nahmen Nachbarn eines Wohnhauses in der Mühlbergstraße knackende Geräusche wahr und sahen, wie zwei Männer plötzlich das Grundstück verließen. Sie verständigten die Bewohner, die sofort nach Hause kamen und Einbruchsspuren an der Haustür vorfanden. Die verständigte Polizei konnte die Einbrecher in einem Pkw im Nahbereich noch feststellen und festnehmen. Bei ihnen wurde unter anderem passendes Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt. In das betreffende Wohnhaus gelangten die Täter nicht, verursachten durch den Versuch jedoch Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Durch das aufmerksame und schnelle Handeln der Nachbarn konnten die Täter der Strafverfolgung zugeführt werden.

