POL-IZ: 250514.1 Marne: Zwei Graffiti-Straftaten in Marne - Zeugen gesucht

Albersdorf (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe In der vergangenen Woche haben drei mit Sturmhauben maskierte Täter in einer Albersdorfer Bankfiliale eine Person bedroht und versucht, sie auszurauben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Mittwoch, den 7. Mai gegen 18:50 Uhr, betrat ein 71-jähriger Mann ...

mehr