Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250508.1 Krempermoor: Diverse Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Krempermoor (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag führte das Polizeibezirksrevier Heide eine stationäre Verkehrskontrolle zur Geschwindigkeitsüberwachung durch. Fahrverbote und hohe Geldstrafen waren die Folge.

In der Zeit von 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr stellten Polizeibeamte in der Dorfstraße mittels TraffiPatrol gleich mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest. Acht Fahrzeugführer hielten sich nicht an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit. Ein Fahrzeugführer fuhr mit 88 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 288,50 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell