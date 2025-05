Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250513.1 Albersdorf: Drei maskierte Jugendliche überfallen 71-Jährigen

Albersdorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

In der vergangenen Woche haben drei mit Sturmhauben maskierte Täter in einer Albersdorfer Bankfiliale eine Person bedroht und versucht, sie auszurauben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Mittwoch, den 7. Mai gegen 18:50 Uhr, betrat ein 71-jähriger Mann die Bankfiliale in der Bahnhofstraße. Drei Täter folgten dem Kunden in den Vorraum und forderten ihn unverzüglich auf, Geld an sie auszuhändigen. Dabei bedrohten sie ihn mit einem Gegenstand. Der Rentner zeigte sich unbeeindruckt und konnte die jungen Männer durch sein engagiertes Auftreten abwehren. Sie flüchteten ohne Raubgut vom Tatort.

Eine Streifenwagenbesatzung aus Heide nahm einen Täter in einem Waldstück nahe der Bahnhofstraße widerstandslos fest. Der 15-Jährige gab umgehend zu, dass er am Raub beteiligt war. Die zwei anderen Täter flüchteten zu Fuß.

Ermittlungen vor Ort ergaben konkrete Hinweise auf einen zweiten Täter. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe durchsuchten Polizeibeamte daraufhin die Wohnung des 16-Jährigen in Heide und beschlagnahmten Beweismittel.

Aufgrund fehlender Haftgründe kamen die beiden Jugendlichen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Ein mutmaßlich beteiligter weiterer 16-Jähriger konnte mittlerweile ebenfalls ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt gegen alle drei Täter wegen des Verdachts des schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftaten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0481 940 oder per Mail unter Heide.KPSt@polizei.landsh.de bei der Kriminalpolizei in Heide zu melden.

Malin Claussen, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

