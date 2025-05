Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 18.05.2025

Diepholz (ots)

Barnstorf - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, den 17.05.2025, gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 33-jährigen Frankfurter, der mit seinem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum fuhr. Der Fahrzeugführer wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise bei der Polizei gemeldet. Bei dem 33-Jährigen konnte ein Atemalkoholwert von 2,02 Promille festgestellt werden. Nach eigenen Angaben sei er in diesem Zustand von Frankfurt bis nach Barnstorf mit dem Pkw gefahren. Es wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Weiterhin wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Syke - Diebstahl aus Handtasche

Am Samstagvormittag kam es im Aldi-Markt in Syke zu einem Diebstahl. Einer Kundin wurde während des Einkaufs in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:55 Uhr unbemerkt das Portemonnaie entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Syke unter Tel. 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl von Kupferkabel

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 14.05.2025, 00:00 Uhr, und Donnerstag, dem 15.05.2025, 17:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen IBC-Container aus einem unverschlossenen Schuppen in der Breiten Straße in Süstedt entwendet. Der Container war mit etwa 500 Kilogramm Kupferkabeln befüllt. Zum Abtransport der Beute dürften die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Täterhinweise gibt es bislang keine. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, sich mit der Polizei Syke unter Tel. 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Syke-Barrien - Auffahrunfall auf der B6

Am Samstagmittag gegen 12:08 Uhr kam es auf der Bundesstraße 6, auf der Barrier Straße, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 59-jähriger Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende Pkw, geführt von einem 44-jährigen Fahrer, kam rechtzeitig zum Stehen. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer übersah die Situation und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, welches dadurch auf das vordere Fahrzeug geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Beifahrerin im mittleren Fahrzeug wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 3500 Euro.

Weyhe - Versuchter Tageswohnungseinbruch

In der Zeit von Freitag, 16.05.2025 gegen 22:00 Uhr, bis zum Samstag, 17.05.2025 13:04 Uhr, ist es in der Schulstraße in Leeste zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte mit bislang unbekanntem Gegenstand an der Haustür eines Reihenhauses. Ein Eindringen in das Wohnhaus hatte nicht stattgefunden.

