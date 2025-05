POL-DH: --- Geschwindigkeitsmesswoche der Polizeiinspektion Diepholz Extrem schnelle und riskante Fahrweise; 140 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h!

Polizeiinspektion Diepholz

Geschwindigkeitsmesswoche der Polizeiinspektion Diepholz Extrem schnelle und riskante Fahrweise; 140 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h!

Diepholz

In der vergangenen Woche führten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Diepholz bei frühlingshaften Temperaturen auf unfallträchtigen Streckenabschnitten im Landkreis Geschwindigkeitsmessungen durch. Dazu wurde unterschiedliche Messtechniken, u.a. Handlasermessgeräte, ein Radarmess-Kfz, ein Videofahrzeug der Polizeiinspektion Osnabrück sowie die Radarmesstechnik der kommunalen Verkehrsüberwachung eingesetzt.

In der Vergangenheit wurden bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten im Straßenverkehr zu reduzieren. In Verfolgung der Sicherheitsstrategie Vision Zero sind weitere Aktivitäten zwingend notwendig. Die Bekämpfung der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit schwerem Personenschaden erfordert dabei eine Fokussierung auf Geschwindigkeitsverstöße.

Insgesamt wurden in der Woche 89 Verstöße im Verwarngeldbereich (bis 55 Euro) und 129 Verstöße im Bußgeldbereich (ab 60 Euro) festgestellt. Sieben Fahrzeugführende müssen teils mit mehrmonatigen Fahrverboten rechnen.

Auf der Landesstraße 344 im Bereich Eydelstedt/ Gothel fiel ein Motorradfahrer durch seine rasante Fahrweise (unerlaubtes Kfz- Rennen, Fahren nur auf dem Hinterrad) extrem negativ auf. Er war mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h unterwegs. Es stellte sich zudem heraus, dass das Motorrad nicht versichert war und der verantwortliche Fahrer keinen Führerschein vorweisen konnte. Diesbezüglich wird er sich wegen gleich mehrerer verkehrsrechtlicher Vergehen verantworten müssen.

Die Einhaltung der Verkehrsregeln bestimmt maßgeblich die Sicherheit im Straßenverkehr, sodass diese flächendeckend überwacht werden müssen. Jeder muss zu jeder Zeit damit rechnen von der Polizei kontrolliert zu werden. Sei es bei einem festgestellten Verstoß, zur Kontrolle der Fahrtüchtigkeit, aber auch zur Überprüfung des Zustandes des Fahrzeuges. Begleitet wird dies mit diversen Gesprächen, in denen immer wieder auf die Gefahren hingewiesen wird. Die Einhaltung der Regeln bestimmt nicht nur die eigene, sondern auch die Sicherheit der anderen, sodass wir als Polizei diesem Schutzauftrag auch in Zukunft mit Nachdruck nachkommen werden, so Polizeihauptkommissar Ingo Büntemeyer - Sachbearbeiter Verkehr der Polizei Diepholz.

