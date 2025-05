POL-EL: Haren - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 16:45 - Donnerstag, 06:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude am Rheiner Hof in Nordhorn und erbeuteten diverse Gegenstände. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nordhorn unter 05921 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

