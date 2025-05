POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch in Firmengebäude gesucht

Haren (ots) - Am Dienstag zwischen 15.00 und 15.50 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters eines Mobilheims, welches in Haren in der Straße "Mobilheimpark" abgestellt ist. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

