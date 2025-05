Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drebber, Auffahrunfall mit Verletzten - Twistringen, Kind leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Drebber - Auffahrunfall mit Verletzten

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der B 51 in Drebber wurden zwei Fahrzeugführer verletzt. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw musste auf der fahrt Richtung Diepholz verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 48-jährige Pkw-Fahrer bremste ebenfalls. Die nächste 31-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Dabei wurde der Pkw des 48-Jährigen auf den des 36-Jährigen geschoben. Der Pkw der Verursacherin schleuderte nach der Kollision noch von der Fahrbahn. Die 31-jährige Fahrerin und der 48-jährige Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden beträgt ca. 17000 Euro. Die B 51 musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt werden.

Twistringen - Kind leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 07.25 Uhr an der Kreuzung Geers Weide / Topheide wurde ein 13-jähriger Schüler leicht verletzt. Ein 36-jährige Fahrer wollte mit seinem Pkw von der Geers Weide in die Straße Topheide abbiegen. Er übersah dabei den Schüler auf seinem Fahrrad und beide kollidierten. Bei dem Sturz verletzte sich der Schüler leicht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und von einem Elternteil in Empfang genommen.

