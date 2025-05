Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Auffahrunfall - Syke, Transporter prallt gegen Telefonmast - Stuhr, Unfall an Kreuzung ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Kanalstraße entstand ein Schaden von rund 15000 Euro. Ein 33-jährige Fahrer befuhr mit seinem Pkw und einem Anhänger die Kanalstraße in Richtung Schloßstraße. Als er am Fahrbahnrand anhalten wollte, blinkte und seine Geschwindigkeit verringerte, fuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aufgrund von Unaufmerksamkeit auf. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt.

Syke-Ristedt - Transporter gegen Telefonmast

Am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr ist ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Transporter gegen einen Telefonmast geprallt. Der 20-Jährige befuhr in Ristedt die Straße Auf den Kuhlen, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn geriet und gegen den Mast prallte. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, an dem Telefonmast entstand ebenfalls Schaden.

Stuhr - Unfall an Kreuzung

Am Dienstagmittag gegen 12.10 Uhr kollidierten an der Kreuzung Harpstedter Straße / Eggeseer Straße zwei Pkw. Eine 69-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw die Kreuzung von der Eggeseer Straße kommend überqueren. Sie übersah den Pkw einer 76-jährigen Fahrerin, die auf der Harpstedter Straße unterwegs war. Beide der Kollision der beiden Pkw entstand ein Schaden von ca. 12000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben zum Glück unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell