Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten - Diepholz, Kradfahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Syke-Okel - Zwei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Okel, Smeer Ort, wurden am Sonntagmittag gegen 13.25 Uhr ein 25-jähriger Krad-Fahrer und ein 50-jähriger Radfahrer schwer verletzt. An dem Verkehrsunfall waren auch noch ein 19-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer und eine 23-jährige Pkw-Fahrerin beteiligt. Als der Fahrer des Leichtkraftrades hinter dem Radfahrer abbremsen musste, touchierte der Kradfahrer ihn und kam dabei zu Fall. Hierbei stieß er mit dem Radfahrer zusammen und kollidierte auch noch mit dem entgegenkommenden Pkw. Der Kradfahrer und auch der Radfahrer wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte beide und brachte sie ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt ca. 6500 Euro.

Diepholz - Kradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr wurde im Kreisverkehr B 51 St-Hülfe ein 61-jähriger Kradfahrer schwer verletzt. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt des Kradfahrers, der bereits den Kreisverkehr befuhr. Beide kollidierten, dabei stürzte der Kradfahrer und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst versorgte den 61-Jährigen und brachte in anschließend ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt ca. 3500 Euro.

