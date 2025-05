Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Seniorin auf Parkplatz angefahren - Glückliches Ende einer Vermisstensuche - Asendorf, Baucontainer aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Syke - Auf Parkplatz angefahren

Am Montagmorgen gegen 08.25 Uhr wurde auf dem Parkplatz Zum Hachepark eine 70-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Der 83-jährige Fahrer des Pkw wollte rückwärts ausparken, übersah dabei aber die Seniorin, die mit ihrem Rollator hinter dem Pkw lang ging. Bei der Kollision verletzte sich die 70-Jährige leicht.

Syke - Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Am Montagabend konnte eine seit Sonntag vermisste Seniorin in Syke nahezu unverletzt aufgefunden werden. Die 85-jährige, demente Seniorin war am Sonntag aus dem Seniorenheim in der Waldstraße zu Fuß abgängig. Die Suche am Sonntag im näheren Umfeld und dem Seniorenheim blieb erfolglos. Am Montag wurde die Suche ausgedehnt. Mit speziellen Hunden des THW und mit Drohnen der Feuerwehr und des THW wurden Waldgebiete und die Stadt abgesucht. Am Montagabend schließlich konnte eine Fußgängerin die Vermisste in einem Wäldchen hinter dem Kino antreffen. Der Seniorin geht es den Umständen entsprechend gut, sie wurde ärztlich betreut.

Asendorf - Container aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 16.00 Uhr, im Kornblumenweg einen Baucontainer aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten diverse Werkzeuge. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise, insbesondere auf verdächtige Fahrzeuge, nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

