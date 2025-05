Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Freistatt - Zug kollidiert mit Schulbus ---

Diepholz (ots)

Am Bahnübergang in Freistatt, Von-Bodelschwingh-Straße, kam es heute Mittag gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Lok und einem Schulbus (Transporter).

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten auf dem unbeschrankten Bahnübergang der Zug und der Schulbus. Im Schulbus befanden sich 5 Schüler/innen und der 64-jährige Fahrer. Durch die Kollision wurde eine 16-jährige Schülerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für sie kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Alle anderen Insassen kamen mit dem Schrecken davon, oder wurden leicht verletzt. In der Lok befanden sich zum Unfallzeitpunkt 3 Personen, die alle unverletzt blieben. An der Lok entstand leichter Sachschaden, der Schulbus wurde erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell