Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebin spuckt Polizeibeamtin ins Gesicht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am vergangenen Dienstag (07.01) kam es um 14:45 Uhr in der Lindenbergstraße in Hohenlimburg zu einem tätlichen Angriff auf eine Polizeibeamtin. Die Beamten erhielten zunächst Kenntnis über einen Ladendiebstahl in der dortigen Rewe Filiale. Im Rahmen des Einsatzes konnte die 32-jährige Tatverdächtige angetroffen werden. Diese weigerte sich, sich gegenüber den Polizeibeamten auszuweisen. Zwecks der Personalienfeststellung wurde die Frau nach einem Ausweisdokument durchsucht. Dabei schrie sie die Polizeibeamten an und spuckte der durchsuchenden Polizeibeamtin ins Gesicht. Diese wurde in Bereich der Augen und des Mundes mit dem Speichel der 32-Jährigen getroffen. Da die Ladendiebin sich weiterhin gegen die Durchsuchung wehrte, war es der Polizeibeamtin nicht möglich das Sekret umgehend aus ihrem Gesicht zu entfernen. Im weiteren Einsatzverlauf beleidigte die Tatverdächtige die Polizeibeamtin mehrfach. Aufgrund des psychischen Gesundheitszustandes der 32-Jährigen wurde diese vom Rettungsdienst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls und des tätlichen Angriffs in Zusammenhang mit den Beleidigungen wurde eingeleitet. (han)

