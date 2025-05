Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kabel entwendet

Schwarzatal (ots)

Im Zeitraum vom 06.05.2025, 22.00 Uhr bis 07.05.2025, 09.30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter einen Kabeltrommelwagen welcher in Meuselbach in der Hauptstraße abgestellt war. Das darauf befindliche Kabel wurde entwendet und der Anhänger in der weiteren Folge am Waldrand zurückgelassen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671 560) unter Nennung der Vorgangsnummer: 0116072 entgegen.

