Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz vom 17.05.2025

Diepholz (ots)

Scheunen- und Stallbrand in Bruchhausen-Vilsen - Wohnhaus vor Flammen bewahrt Bruchhausen-Vilsen, 16.05.2025 - Am 16. Mai 2025 kam es gegen 15:34 Uhr zu einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Oerdinghauser Straße . Über die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Diepholz wurde ein Feuer in einer Scheune mit angrenzender Stallung gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Auch die Stallung war stark betroffen. Das angrenzende Wohnhaus war zunächst nicht gefährdet. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus erfolgreich verhindern. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen oder Tiere mehr in den betroffenen Gebäuden. Die Scheune, die Stallung sowie mehrere darin untergebrachte landwirtschaftliche Maschinen wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Garage - Aufsitzmäher gestohlen Bruchhausen-Vilsen (Syker Straße) - Zwischen dem 25. April und dem 13. Mai 2025 wurde aus einer unverschlossenen Garage eines leerstehenden Einfamilienhauses ein Aufsitzrasenmäher gestohlen. Der Dieb nahm das Fahrzeug ohne den passenden Schlüssel mit. Zudem wurde an einem angrenzenden Schuppen eine Tür gewaltsam aufgehebelt. Ob hier ebenfalls etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Wer im genannten Zeitraum in der Syker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04242 / 969-0 bei der Polizei in Syke zu melden.

Verkehrsunfall in Syke - Motorradfahrer leicht verletzt Syke, Nordwohlder Straße - Am Freitag, den 16. Mai 2025, gegen 09:47 Uhr, kam es auf der Landesstraße 340 in Höhe der Nordwohlder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Fahrerin eines Volvo-Pkw fuhr in einen Kreisverkehr ein, ohne auf einen bereits dort fahrenden 67-jährigen Motorradfahrer auf einer Honda zu achten. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.300 Euro.

Verkehrsunfall in Heiligenfelde - Zwei Personen leicht verletzt Syke-Heiligenfelde - Am Freitag, den 16. Mai 2025, gegen 18:39 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Heiligenfelder Straße / Hannoversche Straße (B6) zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Brunsbüttel befuhr die Heiligenfelder Straße in Richtung Hannoversche Straße und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Transporter, der auf der B6 in Richtung Syke unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Mitfahrende im Transporter leicht verletzt. Am Pkw des 18-Jährigen wurde der Airbag ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Fahrradkontrolle an Grundschule - 13 Mängel festgestellt Martfeld - Am Freitag, den 16. Mai 2025, führte die Polizei in der Zeit von 08:30 bis 09:45 Uhr eine Fahrradkontrolle an der Grundschule Martfeld durch. Insgesamt wurden 71 Fahrräder überprüft. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten an 13 Fahrrädern verschiedene Mängel fest, überwiegend technischer Art. Ziel der Kontrolle war die Erhöhung der Verkehrssicherheit für die Schulkinder.

Schwelbrand in Einfamilienhaus - Ursache vermutlich technischer Defekt Bassum - Am Freitag, den 16. Mai 2025, kam es in einem Einfamilienhaus im Tannenweg in Bassum zu einem Schwelbrand im Hauswirtschaftsraum. Die Bewohnerin bemerkte gegen 12:30 Uhr bei ihrer Rückkehr Brandgeruch im Haus. Beim Öffnen der Tür zum Hauswirtschaftsraum entdeckte sie eine starke Verrauchung und Verrußung und verständigte umgehend die Rettungsleitstelle. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr stellte als vermutliche Brandursache ein Ladegerät auf dem Wäschetrockner fest. Es entstand Sachschaden am Gebäude, insbesondere im Bereich des Hauswirtschaftsraums, der Zwischendecke sowie der elektrischen Hausinstallation. Verletzt wurde niemand.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell