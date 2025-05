POL-DH: --- Twistringen, Unfall an Kreuzung - Weyhe, Zwei Verletzte und vier Fahrzeug beschädigt

Diepholz (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ins Freibad in Weyhe, Am Neddernfeld, eingebrochen, haben Graffitis hinterlassen und haben sich in der Cafeteria bedient. Der oder die Täter gelangten in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 04.30 Uhr über den Zaun auf das Freibadgelände. Mehrere Türen, Mülleimer und der Aufsichtsturm wurden mit Graffitis beschmiert. An der Cafeteria zerstörten die ...

mehr