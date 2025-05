Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Brand einer Garage ---

Diepholz (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 22.00 Uhr brannte in Erichshof, Am Sandberg, eine Garage.

Ein Anwohner entdeckte den Brand in der Einzelgarage und alarmierte sofort die Feuerwehr. Als die ersten Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stand die Garage bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude verhindern. Die Garage brannte völlig aus. Nach ersten Erkenntnissen beträgt der Schaden rund 50000 Euro.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

