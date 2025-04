Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.04.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Person

Hordorf in Richtung Scheppau, L 633, Mittwoch, 23.04.2025, gegen 16:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 12-jähriger Radfahrer die L 633 aus Richtung Hordorf kommend in Richtung Scheppau. Ein 38-jähriger Fahrer eines Opels, welcher sich unmittelbar hinter dem Radfahrer befand, beabsichtigte den Radfahrer zu überholen. Während des Überholvorganges scherte der Radfahrer nach links aus, um in ein angrenzendes Waldgebiet abzubiegen. Während des Abbiegevorganges kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Pkw-Fahrer. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum verbracht. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer: 05306- 932230 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell