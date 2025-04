Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.04.2025.

Salzgitter (ots)

Täter wirkte auf Glasscheiben ein.

Salzgitter, zwei Gewerbeobjekte im Fischzug, 22.04.2025 gegen kurz nach Mitternacht.

Ein 20-jähriger Mann aus Salzgitter hatte versucht, mittels Stühlen und Tischen auf Scheiben von zwei Gewerbeobjekten einzuwirken. Offensichtlich wollte er sich dadurch den widerrechtlichen Zugang in die Räume verschaffen. Sein Vorhaben konnte er jedoch nicht umsetzen. Er verursachte durch seine Taten einen Schaden in einer mindestens niedrigen vierstelligen Summe.

Bei zwei weiteren Taten, die sich auch am 22.04.2025 um kurz nach Mitternacht ereignet hatten, wurde durch einen unbekannten Täter auf Scheiben der Gewerbeobjekte eingewirkt. Im Fischzug gelangte der Verursacher in das Objekt und entwendete Getränke. Bei dem zweiten Gewerbeobjekt in der Berliner Straße wurde die Fensterscheibe zerstört. Die Schadenshöhen betragen mindestens 3.000 Euro. Die Polizei konnte Spuren sichern. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Bestandteil der Ermittlungen wird sein, ob alle Taten von dem 20-jährigen Mann verursacht wurden.

