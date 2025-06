Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 40-Jähriger an Haltestelle geschlagen

Ludwigshafen (ots)

An der Straßenbahnhaltestelle "Rohrlachstraße" wurde am 11.06.2025, gegen 22:30 Uhr, ein 40-Jähriger von drei Jugendlichen geschlagen und hierdurch verletzt.

Zuvor war er mit der Straßenbahnlinie 4 von der "Schützenstraße" in Richtung Rohrlachstraße gefahren. In der Bahn befanden sich zwei Jugendliche, die E-Zigarette rauchten. Als der 40-Jährige sie darauf ansprach, kam es zum Streit. Alle drei stiegen an der Haltestelle Rohrlachstraße aus. Dort wartete ein weiterer Jugendlicher. Dieser bedrohte den 40-Jährigen verbal. Währenddessen schlug ihm einer der beiden Jugendlichen aus der Bahn von hinten mit einem Gegenstand auf den Kopf. Der 40-Jährige stürzte hieraufhin. Die drei Jugendlichen flüchteten in Richtung Hemshof.

Der 40-Jährige wurde medizinisch versorgt. Er konnte die beiden Jugendlichen aus der Bahn wie folgt beschreiben: 13-15 Jahre alt, etwa 1,60m groß, schwarze Haare, einer der beiden trug einen türkisfarbenen Kapuzenpullover.

Der Jugendliche an der Haltestelle sei etwa 18 Jahre alt gewesen, habe kurze braune Haare gehabt und ein helles Oberteil getragen.

Haben Sie etwas in der Bahn oder an der Haltestelle beobachtet? Können Sie möglicherweise Angaben zu den Jugendlichen machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

