Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Unfall in Gleisbett geschoben

Ludwigshafen (ots)

Als ein 41-jähriger Autofahrer am 11.06.2025, gegen 12:45 Uhr, in der Brunckstraße (auf Höhe BASF Parkhaus Tor 11) die Fahrspur wechselte, kollidierte er mit einem neben ihm fahrenden Lkw. Durch den Aufprall wurde der Pkw in das Straßenbahn-Gleisbett geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Oppau musste während der Unfallaufnahme und den anschließenden Aufräumarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

