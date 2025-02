Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Noch Plätze frei: Seminar "Unfallfrei - ich bin dabei" bei der VHS Bad Salzuflen.

Lippe (ots)

Für das Seminar "Unfallfrei - ich bin dabei" am 26.02.2025 zwischen 9.30 und 12 Uhr sind noch freie Plätze zu vergeben. Veranstaltungsort ist das VHS-Haus (Raum E 13) in der Hermannstraße in Bad Salzuflen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Angesprochen sind ältere, aktive Autofahrer, die ihr Wissen zum Thema Straßenverkehr auffrischen und erweitern möchten. Nach einem Einführungsvortrag, dem sich eine Diskussionsrunde anschließt, wird die Fahrzeugtechnik am eigenen PKW unter die Lupe genommen. Ein Highlight wird bei diesem Seminar der Einsatz einer VR-Brille (Virtual Reality Brille) sein. So "erleben" die Senioren Gefahrensituationen in der virtuellen Welt, ohne sich oder andere Verkehrsteilnehmer wirklich in Gefahr zu bringen.

Interessierte können sich direkt bei der VHS Bad Salzuflen anmelden (Kursnummer: 251-10005): https://www.vhs-badsalzuflen.de/kurssuche/kurs/Unfallfrei-ich-bin-dabei-Seminar-fuer-kraftfahrende-Senioren/251-10005#inhalt

