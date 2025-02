Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Radfahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Hoffmannstraße ereignete sich am Dienstagnachmittag (18.02.2025) gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 28-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Rennrad vom Kreisverkehr kommend auf der Fahrbahn in Richtung Arbeitsamt. Auf Höhe der DHL Packstation querte eine Radfahrerin, die vorher auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, die Straße und übersah augenscheinlich den 28-Jährigen. Beide Radfahrer stießen zusammen und stürzten. Während eine Zeugin dem verletzten Mann erste Hilfe leistete, kümmerte sich ein männlicher Zeuge um die Radfahrerin und half ihr wieder auf die Beine. Augenscheinlich kannten sich die beiden Personen. Statt ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, flüchtete die unbekannte Radfahrerin gemeinsam mit dem Mann in Richtung Marktkauf. Der Bad Salzufler wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die flüchtige Frau auf dem Fahrrad soll etwa 40 Jahre alt und circa 1,60 m groß gewesen sein und habe eine dicke Winterjacke sowie eine Mütze getragen. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die telefonisch unter 05231 6090 Angaben zu der gesuchten Radfahrerin oder auch dem Mann machen können, mit dem die Frau geflüchtet ist.

