POL-PPRP: Widerstand nach Gaststättenkontrolle

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 11.06.2025 auf den 12.06.2025 (Mittwoch auf Donnerstag) versuchten mehrere Männer gegen 2:30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Ludwig-Reichling-Straße (nahe Franz-Zang-Halle) aufzubrechen. Als die Täter von einem aufmerksamen Passanten gestört wurden, liefen sie in Richtung Christian-Weiß-Straße davon. Der Automat, welcher ...

