Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Untersuchungshaft verhängt

Görsbach (ots)

Nach wiederholten Straftaten und intensiven Ermittlungen sitzt ein polizeibekannter Mann nun in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch, gegen 16 Uhr, nahmen Polizeibeamte den 43-Jährigen in der Ortslage Görsbach fest, nachdem ein Haftbefehl wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen, davon zwei Fällen im Versuch, ergangen war.

Er wurde am Donnerstag am Amtsgericht Nordhausen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft des Mannes an.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mühlhausen bearbeiten zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen den Mann. Bei den von ihm begangenen Delikten handelte es sich vorrangig um Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohungen und Körperverletzung.

Der 43-Jährige wird nun in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell