LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Görsbach (ots) - Nach wiederholten Straftaten und intensiven Ermittlungen sitzt ein polizeibekannter Mann nun in Untersuchungshaft. Am Mittwoch, gegen 16 Uhr, nahmen Polizeibeamte den 43-Jährigen in der Ortslage Görsbach fest, nachdem ein Haftbefehl wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen, davon zwei Fällen im Versuch, ergangen war. Er wurde am Donnerstag am Amtsgericht Nordhausen einem ...

