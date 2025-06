POL-NB: Sägespaltautomat gestohlen

Groß Plasten (ots) - In einem Wohnblock in der Neuen Straße in Groß Plasten sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sechs Kellerräume aufgebrochen worden. Der Tatzeitraum liegt etwa zwischen Mittwochabend, circa 7:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, circa 07:50 Uhr. Der oder die unbekannten Täter haben unter anderem Werkzeug, Getränke und Lebensmittel im Wert von insgesamt etwa 1000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche ...

