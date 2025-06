Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Planenschlitzer verursachen hohen Sachschaden

Artern (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem LKW-Auflieger in Artern. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 3 Uhr, öffneten der oder die Täter die Plane des Aufliegers auf der Suche nach möglicher Beute gewaltsam. Entwendet wurde nichts, der entstandene Sachschaden ist jedoch erheblich. Der Lkw war im Tatzeitraum in der Straße Am Kalkfeld abgestellt.

Wer hat etwas bemerkt? Wer hat Personen beobachtet, die sich an dem Lkw-Auflieger zu schaffen machten?

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen. Aktenzeichen: 0158369

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell