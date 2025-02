Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in Bonn-Muffendorf, Anwohner kamen mit dem Schrecken davon

Bonn (ots)

In den frühen Morgenstunden am 25.02.2025 um 05:46 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Wohnungsbrand in die Peter-Schwingen-Straße nach Bonn-Muffendorf alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese einen komplett verrauchten Flur- und Eingangsbereich in einem 8-geschossigen Hochhaus vor. Schnell konnte durch umseitige Erkundung der Brandherd in einer Wohnung im Erdgeschoss lokalisiert und durch 1 Einsatztrupp mit Atemschutzgeräten und Strahlrohr abgelöscht werden. Der vorgehende Trupp wurde zusätzlich noch durch einen Hochleistungslüfter bei der Brandbekämpfung unterstützt. Ein weiterer Trupp kontrollierte die umliegenden Wohnungen auf Raucheintritt. Dank einer gut funktionierenden Brandfrüherkennung im Gebäude wurden die Bewohner frühzeitig vor der Brandgefahr gewarnt und konnten somit das Gebäude unverletzt verlassen. Die Wohnung ist nach dem Brand vorübergehend nicht bewohnbar, zur Brandursache ermittelt die Polizei. Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 07:15 Uhr beendet. Die Feuerwehr Bonn war insgesamt mit 26 Einsatzkräften der Freiwilligen Löscheinheit Lannesdorf, der Feuerwachen 3 und 2, sowie dem Einsatzführungsdienst mit 7 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell