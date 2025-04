Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brände

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Mittwoch ist es im Stadtgebiet von Bückeburg nahezu zeitgleich gg. 03.00 Uhr zu zwei Schadensfeuern gekommen, die sich in der Windmühlenstraße und der angrenzenden Röntgenstraße ereigneten.

In der Röntgenstraße stand ein geparkter Pkw Daimler auf einem Garagenhof im Vollbrand. Die Feuerwehr Bückeburg konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Garagen verhindern. Das Fahrzeug ist vollständig zerstört worden und eine Garage wurde durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt.

Unweit der Röntgenstraße ist auf der Windmühlenstraße ein gefüllter Glascontainer ausgebrannt. Das Feuer bzw. die Hitzeentwicklung zerstörte auch einen nebenstehenden weiteren Glascontainer und einen Altkleidercontainer.

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht in beiden geschilderten Ereignissen der begründete Anfangsverdacht der Brandstiftung.

Zudem prüft der Kriminalermittlungsdienst zurückliegende Brandereignisse in der Röntgenstraße auf mögliche Tatzusammenhänge von ausgebrannten Mülltonnen am vergangenen Samstag und einem Feuer im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am 26.03.2025.

Zeugenhinweise zu den beschriebenen Taten nimmt der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell