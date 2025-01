Feuerwehr München

FW-M: Schnee - Regen - Rutschgefahr (Stadtgebiet)

München (ots)

Sonntag, 5. Januar 2025, ab 05.08 Uhr

Stadtgebiet

Das Wetter am Sonntag hat der Feuerwehr einige Einsätze beschert.

In der Nacht auf den Sonntag begann es im Stadtgebiet München und Bayern zu schneien. Trotz der überschaubaren Mengen an Schnee und dem darauffolgenden Regen bescherte dieses Wetter der Feuerwehr München einige Einsätze.

Um 5.06 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Orleansstraße gerufen. Ein Stadtbus war auf der schneebedeckten Fahrbahn auf eine Fahrbahnabgrenzung zwischen Tram und Fahrspur gerutscht und dabei aufgesessen. Dabei hob er sich gerade so viel an, dass die Räder auf der Fahrbahn keine Haftung mehr hatten. Die Kräfte der Feuerwehr kontrollierten das Fahrzeug zuerst auf Beschädigungen.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern der MVG beschlossen sie den Bus rückwärts von der Abgrenzung zu ziehen. Da es zu diesem Zeitpunkt relativ rutschig auf der Straße war, spannten sie einen Rüstwagen zusammen mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug als weiteren Haltepunkt hinter den Bus. So konnte ohne Probleme der Bus von der Abgrenzung gezogen werden. Dieser konnte danach seine Fahrt weiterführen.

Im Anschluss an den Schneefall setzte dann Regenwetter und wärmeren Temperaturen ein. Das Schmelzwasser zusammen mit dem Regen sorgten mancherorts dann zu überfluteten Straßen und Unterführungen. Oft reichte es vorhandene Gullys freizuräumen. In einigen Fällen wurden auch Pumpen eingesetzt, um das Wasser abzupumpen. In der Brudermühlstraße mussten zwei Spuren wegen einer Überflutung durch das Oberflächenwasser gesperrt werden. Zusammen mit der Polizei stellte die Feuerwehr hier Absperrrungen auf.

Insgesamt waren dies etwa ein Dutzend Einsätze für die Feuerwehr München.

