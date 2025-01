POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zigarettenautomat aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) - Kriminelle nahmen zwischen Mittwoch (30.12.) etwa 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen (2.1.) etwa 9.00 Uhr eine Schule in der Bessunger Straße in Visier. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die bislang unbekannten Täter ein Fenster ein, um so ins Innere zu gelangen. Dort nahmen sie eine noch ungeklärte Anzahl an Computern und Bildschirmen an sich, bevor ...

mehr