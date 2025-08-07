Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Rosellen und im Augustinusviertel

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Durch einen Kellerlichtschacht gelangten Einbrecher in der Zeit von Dienstag (05.08.), 19:30 Uhr, bis Mittwoch (06.08.), 09:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Neuenbaumer Straße. Die Täter hatten zunächst die Befestigung der Lichtschachtgitter gelöst und anschließend das darunterliegende Fenster aufgehebelt. In den Wohnräumen öffneten die Eindringlinge zahlreiche Schubladen und Schränke. Erkenntnisse zur möglichen Beute lagen zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei noch nicht vor.

Die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße wurde in der Zeit von Montag (04.08.), 10:00 Uhr, bis Mittwoch (06.08.), 21:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Um in die Wohnung zu gelangen, hatten die Täter nach ersten Erkenntnissen der Ermittler den Schließzylinder der Wohnungstür geknackt. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Unbekannten ein Sparbuch, ein Tablet sowie Schmuck.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell