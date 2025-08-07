PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Rosellen und im Augustinusviertel

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Rosellen und im Augustinusviertel
  • Bild-Infos
  • Download

Neuss (ots)

Durch einen Kellerlichtschacht gelangten Einbrecher in der Zeit von Dienstag (05.08.), 19:30 Uhr, bis Mittwoch (06.08.), 09:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Neuenbaumer Straße. Die Täter hatten zunächst die Befestigung der Lichtschachtgitter gelöst und anschließend das darunterliegende Fenster aufgehebelt. In den Wohnräumen öffneten die Eindringlinge zahlreiche Schubladen und Schränke. Erkenntnisse zur möglichen Beute lagen zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei noch nicht vor.

Die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße wurde in der Zeit von Montag (04.08.), 10:00 Uhr, bis Mittwoch (06.08.), 21:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Um in die Wohnung zu gelangen, hatten die Täter nach ersten Erkenntnissen der Ermittler den Schließzylinder der Wohnungstür geknackt. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Unbekannten ein Sparbuch, ein Tablet sowie Schmuck.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 11:08

    POL-NE: Brennende Müllcontainer in Horrem

    Dormagen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 7. August, mussten Polizei und Feuerwehr brennende Müllbehälter im Dormagener Stadtteil Horrem löschen. Gegen 01:35 Uhr wurde an der Kreuzung Buchenstraße und Eichenweg ein Feuer festgestellt, ein weiteres wenig später am Fichtenweg. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden, Personen wurden nicht gefährdet oder verletzt. Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:50

    POL-NE: Vier Verletzte bei zwei Kollisionen

    Grevenbroich (ots) - Bei zwei Verkehrsunfällen am Dienstagnachmittag (05.08.) wurden vier Personen verletzt. Gegen 16:15 Uhr kollidierte ein Pkw auf der L361 mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Pkw-Fahrer, ein 39-jähriger Grevenbroicher, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem in Richtung Langwaden fahrenden Lkw. Der Lkw-Fahrer, 42 Jahre alt und aus Dormagen, blieb ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 10:42

    POL-NE: "Dooring"-Unfall in Dormagen: 61-Jährige schwer verletzt

    Dormagen (ots) - Nach einem sogenannten "Dooring"-Unfall liegt eine Radfahrerin aus Dormagen derzeit im Krankenhaus. Die 61-Jährige befuhr am Dienstag, 5. August, gegen 16:40 Uhr den Linden-Kirch-Platz in Straberg. Zeitgleich wollte ein 53-Jähriger aus seinem am Straßenrand geparkten Pkw aussteigen. Er öffnete die Tür auf der linken Fahrzeugseite. Die Radfahrerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren