POL-NE: Vier Verletzte bei zwei Kollisionen

Dormagen (ots) - Nach einem sogenannten "Dooring"-Unfall liegt eine Radfahrerin aus Dormagen derzeit im Krankenhaus. Die 61-Jährige befuhr am Dienstag, 5. August, gegen 16:40 Uhr den Linden-Kirch-Platz in Straberg. Zeitgleich wollte ein 53-Jähriger aus seinem am Straßenrand geparkten Pkw aussteigen. Er öffnete die Tür auf der linken Fahrzeugseite. Die Radfahrerin ...

