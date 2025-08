POL-NE: "Dooring"-Unfall in Dormagen: 61-Jährige schwer verletzt

Kaarst (ots) - Bei einem Raubversuch auf eine Firma in Holzbüttgen wurde eine Person leicht verletzt, die Täter machten keine Beute und konnten entkommen. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 52-jähriger Mitarbeiter einer Firma an der Daimlerstraße befand sich am Montagmorgen (04.08.) gegen 08:45 Uhr in seinem Büro, als er ein Klopfen an der Tür vernahm. In Erwartung eines Mitarbeiters öffnete er die Tür und wurde ...

mehr