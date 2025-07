Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Größerer Polizeieinsatz in Königsborn nach Gefährdungslage

Unna (ots)

Gegen 11.25 Uhr haben Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna am Dienstag (08.07.2025) Amtshilfe in einem Wohnobjekt an der Salinenstraße in Unna-Königsborn geleistet.

Dort sollten bei einer 35-Jährigen, wohnhaft in Unna, gerichtliche Zwangsvollstreckungen durchgeführt werden.

Nach Türöffnung besprühte sie die Polizistinnen und Polizisten mit Pfefferspray. Zwei von ihnen wurden dadurch leicht verletzt. Der Gerichtsvollzieher blieb unverletzt.

Da der Verdacht bestand, dass die Frau ein Messer gegen sich und andere richtet, wurde ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Die Kräfte konnten die Frau gegen 13.40 Uhr überwältigen. Dabei gab es keine Verletzten. Weitere Maßnahmen wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Unna getroffen.

Zur Zeit des Einsatzes war die Salinenstraße gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell