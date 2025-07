Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen/Kamen - Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Bönen/Kamen (ots)

Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna haben am Freitag, 27.06.2025 Geschwindigkeitsmessungen in Kamen und Bönen durchgeführt.

Kamen:

In der Zeit von 07.30 Uhr bis 08.10 Uhr wurde auf der Hammer Straße/Königsberger Straße das Tempo gemessen. Bei dort erlaubten 30 km/h war eine Fahrzeugführerin mit 52 km/h unterwegs, was eine Überschreitung von 19 km/h nach Abzug der Toleranz bedeutete und ein Bußgeld nach sich zieht. 2 Fahrer/innen bekamen einen Zahlschein, zwei ein Verwarnungsgeld und ein Fahrzeugführer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bönen:

In Bönen haben die Polizistinnen und Polizisten an der Bachstraße von 09.45 Uhr bis 12.10 Uhr 35 Verstöße zur Anzeige gebracht: insgesamt stellten sie 15 Verstöße im Verwarnungsgeldbereich aus, in 6 Fällen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. 6 Zahlscheine wurden ausgegeben, zudem eine schriftliche Verwarnung.

Schnellster "Spitzenreiter" war ein Fahrzeugführer mit gemessenen 79 km/h bei zugelassenen 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, was eine Überschreitung von 46 km/h nach Abzug der Toleranz bedeutete. Den Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld von 400 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot.

Im Rahmen der Kontrolle in Bönen wurde zudem ein Fahrzeugführer festgestellt, bei dem die Hauptuntersuchung deutlich abgelaufen war. Er muss nun diesen Mangel in einer bestimmten Frist beseitigen und sein Fahrzeug erneut bei einer geeigneten Stelle (Polizei, TÜV, etc.) vorführen. Ein weiterer Fahrzeugführer hatte ebenfalls Hauptuntersuchung nicht machen lassen - er bekam eine schriftliche Verwarnung.

