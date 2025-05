Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß 0,5 Promille Grenze

Greiz (ots)

Greiz. Am 25.05.2025 gegen 15:15 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 46-jährigen Transporterfahrer einer Verkehrskontrolle in der Genossenschaftsstraße in Greiz. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei dem gerichtsverwertbaren Atemtest in der Dienststelle ergab der Test einen Wert von 0,36 mg/l. (BF)

