Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Porsche und Kleider gestohlen

Letmathe (ots)

In Letmathe wurde ein Porsche gestohlen. Der schwarze Pkw mit MK-Kennzeichen stand an der Friedensstraße geparkt. In der Nacht auf Donnerstag wurde er zwischen 21.15-08 Uhr entwendet, die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug. Die Kripo ermittelt zur Tat und bittet um Hinweise an die Polizei in Letmathe.

Donnerstagabend entwendeten drei Personen Altkleider. Ein Zeuge rief die Polizei, die gegen 22:30 Uhr die Personen bepackt mit Tüten voller Bekleidung an der Kampstraße / am Kuhlenstück antraf. Sie hätten die Klamotten auf dem Boden liegen sehen und eingepackt, so die 33-Jährige aus Iserlohnerin, die in Begleitung zweier Iserlohner (38J / 41J) war. Der Zeuge wiederum schilderte, dass einer der Männer zur Hälfte kopfüber im Altkleidercontainer hing und die Sachen herausfischte, die Dame verstaute die Sachen und der andere Mann stand Schmiere. Nun wird gegen sie wegen Diebstahls ermittelt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell