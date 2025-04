POL-MK: Kradfahrer nach Unfall verstorben - Zeugen gesucht

Halver (ots) - Gegen 17:40 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall an der Frankfurter Straße / Heerstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 58 Jahre alter Hagener mit seinem Motorrad von Kierspe in Richtung Halver. Von der Heerstraße aus biegt ein Transporter nach links auf die Frankfurter Straße ab und kollidiert mit dem Kradfahrer. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus ...

