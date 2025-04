POL-MK: Straßensperrung nach Motorradunfall

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 0 und 14 Uhr versucht, in eine Wohnung an der Parkstraße einzubrechen. Die Bewohner bemerkten Hebelspuren an der Tür und erstatteten Anzeige bei der Polizei. In der Nacht zum Mittwoch wurde am Buschhauser Weg ein Peugeot Boxer aufgebrochen. Der oder die Täter fanden nichts Verwertbares.(cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

